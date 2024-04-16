...

Megawati Ajukan Diri Jadi Amicus Curiae ke MK, Ditutup dengan Tulisan Tinta Merah

Jonathan Simanjuntak, Jurnalis · Selasa 16 April 2024 19:00 WIB
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri resmi mengajukan diri menjadi amicus curiae ke MK Selasa (16/4). 
 
Amicus curiae merupakan konsep hukum yang memungkinkan pihak ketiga memberikan pendapat hukumnya kepada pengadilan hanya sebatas opini
 
Dokumen yang diserahkan berisi seluruh pertimbangan yang disampaikan Megawati dan dilengkapi dengan seluruh pendapat hukum. Dokumen ditutup dengan surat megawati yang ditulis tinta berwarna merah.
 
Reporter : Jonathan Simanjuntak
Produser: Reza Ramadhan

(rns)

