Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri resmi mengajukan diri menjadi amicus curiae ke MK Selasa (16/4).

Amicus curiae merupakan konsep hukum yang memungkinkan pihak ketiga memberikan pendapat hukumnya kepada pengadilan hanya sebatas opini

Dokumen yang diserahkan berisi seluruh pertimbangan yang disampaikan Megawati dan dilengkapi dengan seluruh pendapat hukum. Dokumen ditutup dengan surat megawati yang ditulis tinta berwarna merah.

Reporter : Jonathan Simanjuntak

Produser: Reza Ramadhan

(rns)

