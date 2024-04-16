Viral mobil Dishub dengan pelat dinas nomor polisi B 1460 PQT kedapatan membuang sampah sembarangan di Jalur Puncak, Bogor.

Video tersebut diunggah akun Instagram @txtdaripuncak. Berdasarkan penelusuran mobil dinas tersebut ditumpangi Kasatpel Kecamatan Jatinegara Sudinhub Jakarta Timur.

Kadishub DKI Jakarta, Syafrin Liputo langsung menonaktifan yang bersangkutan dari jabatannya selama dua bulan.

Reporter : Rani Stones Sanjaya

Produser: Reza Ramadhan

(rns)

