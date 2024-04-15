Benteng penyelamat yang terbuat dari tumpukan sekam dibuat warga di jalur ekstrem Cangar Desa Pacet, Kabupaten Mojokerto telah menyelamatkan sejumlah pemotor yang mengalami rem blong.

Jalur alternatif dari Kabupaten Mojokerto menuju ke Kota Batu ini terkenal Ekstrem. Banyak tikungan juga turunan tajam dan panjang sejak dari kawasan Taman Hutan Raya Raden Suryo hingga ke Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto.

Kontributor: Sholahudin

(rns)

