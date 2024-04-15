Puluhan nelayan warga Desa Cempedak, Kabupaten Konawe Selatan menghalau laju kapal penumpang tujuan Baubau, Raha, Kendari, Sulawesi Tengah

Nelayan mencegat laju kapal karena protes arus gelombang yang ditimbulkan oleh kapal penumpang merusak tanggul dan kuburan warga setempat.

Kapal penumpang juga dinilai mengganggu aktivitas nelayan untuk mencari ikan. Sebelumnya warga juga telah menyampaikan protes ke Pemerintah Daerah namun belum diselesaikan.

Kontributor: Mukhtaruddin

