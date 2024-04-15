...

Sosok Aiptu Supriyanto, Polisi yang Kembalikan Uang Ratusan Juta Milik Pemudik di Lampung

Fery Syah Putra, Jurnalis · Senin 15 April 2024 17:45 WIB
Anggota Sabhara Polres Lampung Tengah mengembalikan uang ratusan juta milik pemudik yang tertinggal di Rest Area KM 116 Bumi Ratu Nuban, Lampung.
 
Meski sempat ditawari uang sebagai imbal jasa, Aiptu Supriyanto menolak karena memberikan keamanan adalah tugas polisi.
 
Sebelumnya, Aiptu Supriyanto menemukan tas berisikan uang Rp100 juta, ponsel dan KTP di dalam kamar mandi rest area.
 
