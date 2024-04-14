Beginilah kondisi Pelabuhan Bakauheni, Lampung pada Minggu (14/4/2024) sore ini. Ribuan mobil mengantre di area parkir tiket eksekutif untuk melakukan penyeberangan ke Pelabuhan Merak, Banten.

Terlihat sejumlah pemudik memilih untuk keluar dari mobilnya sembari menunggu bongkar muat kapal. Sebelumnya Kemenhub menyebut bahwa mengantisipasi arus ballik, penyeberangan rute Sumatera-Jawa ditambah dari 131 menjadi 146 trip pelayaran.

Reporter: Riyan Rizki Roshali

Produser: Reza Ramadhan

(mhd)

