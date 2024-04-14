...

Viral Rombongan Wisatawan Digetok Harga Sewa Tikar Rp100 Ribu di Kebun Teh Subang

Yudy Heryawan Juanda, Jurnalis · Minggu 14 April 2024 17:25 WIB
A A A
Video amatir merekan saat wisatawan asal Karawang usai dipungut Rp100 ribu oleh pedagang di kebun teh Desa Curugrendeng, Subang. Wisatawan beristirahat di tikar samping pedagang di areal kebun teh arah Ciater.
 
Setelah beristirahat mereka tiba-tiba didatangi seorang pria dan diminta uang sewa tikar senilai Rp100 ribu untuk tiga tikar. Wisatawan mengaku tidak mengetahui bahwa tikar tersebut harus sewa.
 
Setelah viral petugas kepolisian dan Satpol PP mengamankan pelaku pungli. Pelaku mengaku bahwa sewa tikar sudah biasa dilakukan ketika libur Lebaran. Pelaku meminta maaf karena tidak memberitahu terlebih dahulu.
 
Reporter: Yudy Heryawan Juanda
Produser: Reza Ramadhan

(mhd)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut The Daily Buzz

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut | The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong | The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN | The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK | The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha | The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo | The Daily Buzz

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini