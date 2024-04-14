Video amatir merekan saat wisatawan asal Karawang usai dipungut Rp100 ribu oleh pedagang di kebun teh Desa Curugrendeng, Subang. Wisatawan beristirahat di tikar samping pedagang di areal kebun teh arah Ciater.

Setelah beristirahat mereka tiba-tiba didatangi seorang pria dan diminta uang sewa tikar senilai Rp100 ribu untuk tiga tikar. Wisatawan mengaku tidak mengetahui bahwa tikar tersebut harus sewa.

Setelah viral petugas kepolisian dan Satpol PP mengamankan pelaku pungli. Pelaku mengaku bahwa sewa tikar sudah biasa dilakukan ketika libur Lebaran. Pelaku meminta maaf karena tidak memberitahu terlebih dahulu.

