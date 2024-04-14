...

Arus Balik Lebaran, Ribuan Kendaraan Padati Pelabuhan Bakauheni Lampung

Heri Fulistiawan, Jurnalis · Minggu 14 April 2024 08:00 WIB
Arus kendaraan dari ruas Tol Trans Sumatera yang memasuki Pelabuhan Bakauheni, Lampung mulai mengular, Minggu (14/4). Pantauan dari visual udara, sejumlah kendaraan tanpa henti berdatangan di area tol gate Pelabuhan Bakauheni. 
 
Kondisi yang sama pun terjadi di sejumlah kantong parkir dermaga, terdapat penumpukan kendaraan mobil pribadi. 
 
Menurut Data ASDP, tercatat 61.000 pemudik dan 14.000 kendaraan telah menyebrang ke Pulau Jawa, Sabtu (13/4). Angka ini menunjukkan telah terjadi lonjakan yang sifnigikan dibandingkan pada hari-hari biasa. 
 
Petugas mengimbau kepada para pemudik untuk tetep berhati-hati dan selalu mematuhi aturan lalu lintas. 
 
Kontributor: Heri Fulistiawan 
Produser: Akira AW

(fru)

