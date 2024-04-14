...

Detik-Detik Iran Serang Israel dari Udara, Kirimkan Ratusan Misil

Akira Aulia Witri, Jurnalis · Minggu 14 April 2024 09:30 WIB
Iran resmi mulai menyerang Israel usai meluncurkan drone hingga roket, Sabtu (13/4). Serangan itu mulai berimbas ke Israel yakni dengan sirene yang terdengar di beberapa wilayah negara tersebut. Israel lalu mengintersepsi serangan drone dan roket ke Iran. 
 
IDF mengklaim terdapat lebih dari 100 drone yang diluncurkan Iran dalam serangan pertama. Sementara pejabat pertahanan Amerika Serikat mengklaim terus menembak drone Iran yang menargetkan Israel.
 
