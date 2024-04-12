Kapendam Cenderawasih menjelaskan kronologis tertembaknya Danramil Aradide Letda Inf Oktovianus Sogalrey oleh OPM saat melewati jalan Trans Papua di Daerah Pasir Putih, Kabupaten Paniai, Papua Tengah.

Sebelumnya, Danramil Aradide keluar dari Makoramil 1703-4/Aradide petang hari Rabu(10/4)petang namun sampai Kamis (11/4) pagi almarhum tidak kembali, setelah dilakukan pencarian, korban ditemukan meninggal tertembak OPM.

Saat ini, jenazah telah dievakuasi ke Enarotali, kemudian dibawa ke Nabire untuk dimakamkan.

Kontributor: Fredy Nuboba

