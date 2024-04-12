Rest area km 101 B Tol Cipali membeludak pada Jumat (12/4/2024) malam. Antrean mengular di pintu masuk rest area. Titik ini merupakan tempat istirahat yang menjadi persinggahan para pemudik sebelum kembali ke Jabodetabek.

Di sisi lain, arus lalu lintas menuju Jabodetabek mulai padat merayap. Kendaraan yang melintas terpantau berjalan pelan dengan kecepatan 15 km/ jam. Puncak arus balik di Tol Cipali sendiri diprediksi terjadi pada 14 & 15 April 2024.

Reporter: Cikal Bintang Raissatria

Produser: Reza Ramadhan

(rns)

