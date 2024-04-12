Monuman Nasional (Monas) jadi destinasi wisata pilihan di libur lebaran ini. Ribuan pengunjung memadati lokasi ini pada, Jumat (12/4/2024).

Sejak pukul 12.00-14.00 WIB, pengelola mencatat sedikitnya ada 6.854 pengunjung. Para pengunjung yang datang terlihat antusias bermain di taman hingga naik ke puncak tugu. Kereta wisata Monas juga padat diminati wisatawan yang ingin berkeliling Monas.

Reporter: Annastasya

Produser: Reza Ramadhan



