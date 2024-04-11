Vision+ Originals mempersembahkan original series terbaru berjudul Pay Later yang kini telah tayang dengan episode terbaru setiap minggunya. Series bergenre drama komedi romantis ini adalah kolaborasi antara Vision+ dengan Scovi Films yang dapat anda saksikan melalui link ini

Series Pay Later mengisahkan tentang Tika seorang karyawan yang terlilit hutang akibat hobi berbelanja dengan sistem paylater dan harus berhadapan dengan para debt collector. Siapa sangka, nasib pekerjaan Tika berubah drastis.

Pada episode 3, konflik mulai memuncak, membawa kita pada drama yang semakin memanas. Terjadinya pertengkaran antara Tika dan Didi karena suatu masalah yang berujung pada putusnya persahabatan mereka.

Di tengah situasi ini, Rizal mulai melihat ketulusan Tika dan perlahan membuka hatinya untuknya. Konflik Tika, Didi dan keluarganya menjadi fokus utama episode ini. Ibu Sari yang suka berutang dan memanfaatkan Didi, membuat Didi terjebak dalam situasi yang tidak sehat. Tika, sebagai sahabat yang peduli, ingin membantu Didi keluar dari situasi ini, namun berjalan tidak mulus.

Perselisihan antara Tika dan Didi menjadi puncak drama di episode ini. Kesalahpahaman dan ego masing-masing membuat mereka mengalami waktu sulit.

Kemunculan Rizal membawa secercah harapan bagi Tika. Rizal yang mulai melihat ketulusan Tika perlahan membuka hatinya untuknya.

Akankah Tika dan Didi berhasil menyelesaikan perselisihan mereka? Bagaimana nasib persahabatan mereka? Dan bagaimana kelanjutan hubungan Tika dengan Rizal? Saksikan kelanjutannya di episode 3 original serial Pay Later eksklusif di Vision+!

