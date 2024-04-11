...

Polres Boyolali Terjunkan Tim Ganjal Antisipasi Mobil yang Tidak Kuat Menanjak

Tata Rahmanta, Jurnalis · Kamis 11 April 2024 23:03 WIB
Satlantas Polres Boyolali terjunkan petugas ganjal mobil di jalur menanjak irung petruk, Desa Genting, Cepogo, Boyolali. Jalur tersbut merupakan jalur menuju tempat wisata di daerah Solo, Selo, Borobudur atau SSB.
 
Petugas juga siap menggantikan sopir apabila mobil yang diganjal dan didorong tidak berhasil melibas tanjakan. Petugas mengimbau pengguna jalan yang melintas untuk mengecek kendaraan dan menghafal medan jalan.
 
Kontributor: Tata Rahmanta

(rns)

