Danramil 1703-04 Aradide Pania gugur ditembak OPM di Jalan Trans Enarotali, Pania, Provinsi Papua Pegunungan. Aksi bejat dilakukan pada saat Danramil Aradide Letda Inf. Oktovianus Sogalrey Menjmenj melintas di Jalan Trans Enarotali dan langsung ditembak, usai menembak para pelaku juga sempat membacok tubuh korban yang sudah tidak berdaya. Diduga para pelaku berasal dari barisan OPM pimpinan Matias gobay.

