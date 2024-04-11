...

7 Korban Tewas Kecelakaan Bus Rosalia Indah Berhasil Diidentifikasi, Ada Bayi 1 Tahun

Eddie Prayitno, Jurnalis · Kamis 11 April 2024 19:40 WIB
A A A
Tujuh korban tewas kecelakaan bus Rosalia Indah di jalan Tol Batang Semarang berhasil diidentifikasi, Kamis(11/4). Korban meninggal dunia terdiri dari 3 laki-laki dan 4 perempuan, sementara 20 korban luka menjalani perawatan di RS Islam Weleri, Kendal.
 
Berikut nama 7 korban tewas yang berhasil diidentifikasi
 
1. Sumarno (45) kondektur bus warga Wuryantoro Wonogiri
2. Shaquina Banunga Zeeya Salsabila(1) warga Brebeg Nganjuk 
3. Moh. Mahsun (46) warga Pekayon Jaya, Bekasi Selatan
4. Masri'in (perempuan) duduk kursi 7A / alamat belum jelas
5. Zifana (3) th / duduk di kursi 10C/ alamat belum jelas 
6. Titik, perempuan duduk di kursi 1B/ alamat belum jelas
7. Aris Riski / laki laki duduk kursi 4A/ alamat belum jelas
 
Sementara polisi mengatakan kecelakaan bus Rosalia Indah diduga akibat sopir mengantuk.
 
Kontributor: Eddie Prayitno

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner

Bagikan Artikel Ini

Berita Lainnya

Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut The Daily Buzz

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut | The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong | The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN | The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK | The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha | The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo | The Daily Buzz

Berita Terkait

Cari Berita Lain Di Sini