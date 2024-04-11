Tujuh korban tewas kecelakaan bus Rosalia Indah di jalan Tol Batang Semarang berhasil diidentifikasi, Kamis(11/4). Korban meninggal dunia terdiri dari 3 laki-laki dan 4 perempuan, sementara 20 korban luka menjalani perawatan di RS Islam Weleri, Kendal.

Berikut nama 7 korban tewas yang berhasil diidentifikasi

1. Sumarno (45) kondektur bus warga Wuryantoro Wonogiri

2. Shaquina Banunga Zeeya Salsabila(1) warga Brebeg Nganjuk

3. Moh. Mahsun (46) warga Pekayon Jaya, Bekasi Selatan

4. Masri'in (perempuan) duduk kursi 7A / alamat belum jelas

5. Zifana (3) th / duduk di kursi 10C/ alamat belum jelas

6. Titik, perempuan duduk di kursi 1B/ alamat belum jelas

7. Aris Riski / laki laki duduk kursi 4A/ alamat belum jelas

Sementara polisi mengatakan kecelakaan bus Rosalia Indah diduga akibat sopir mengantuk.

Kontributor: Eddie Prayitno

(rns)

