Satlantas Polresta Bandung melakukan sistem one way ke arah timur Limbangan, Garut, Jawa Barat.

Hal ini dilakukan untuk mengurai kemacetan pemudik lokal yang terjadi di jalur selatan Nagreg. One way akan dilakukan selama 2 sesi dengan durasi penarikan kendaraan 15 menit per sesi.

Kepolisian menyebut antrean kendaraan ini didominasi pemudik dari Bandung Raya yang akan hendak bersilaturahmi ke sanak saudaranya.

Kontributor: Yuan Pangestu

Produser: Kristo Suryokusumo