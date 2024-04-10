Uskup Agung Semarang Mgr Robertus Rubiyatmoko berbaur dengan jamaah yang baru selesai Salat Idul Fitri di Masjid Agung Jawa Tengah (MAJT), Semarang, Rabu (10/4/2024)
Uskup Agung Semarang bersama tokoh lintas agama mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 H kepada jamaah yang baru selesai salat
Menurut, Romo Robertus Rubiyatmotko momen ini juga dijadikan untuk membangun silaturahmi, kebersamaan dan persaudaraan umat beragama
Reporter: Donny Marendra
Produser: Febry Rachadi
(rns)
