Uskup Agung Semarang Mgr Robertus Rubiyatmoko berbaur dengan jamaah yang baru selesai Salat Idul Fitri di Masjid Agung Jawa Tengah (MAJT), Semarang, Rabu (10/4/2024)

Uskup Agung Semarang bersama tokoh lintas agama mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 H kepada jamaah yang baru selesai salat

Menurut, Romo Robertus Rubiyatmotko momen ini juga dijadikan untuk membangun silaturahmi, kebersamaan dan persaudaraan umat beragama

Reporter: Donny Marendra

Produser: Febry Rachadi

(rns)

