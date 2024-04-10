...

Sampaikan Selamat Idul Fitri 1445 H, Uskup Agung Semarang dan Tokoh Lintas Agama Kunjungi Masjid Agung

Donny Marendra, Jurnalis · Rabu 10 April 2024 18:00 WIB
Uskup Agung Semarang Mgr Robertus Rubiyatmoko berbaur dengan jamaah yang baru selesai Salat Idul Fitri di Masjid Agung Jawa Tengah (MAJT), Semarang, Rabu (10/4/2024)
 
Uskup Agung Semarang bersama tokoh lintas agama mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 H kepada jamaah yang baru selesai salat
 
Menurut, Romo Robertus Rubiyatmotko momen ini juga dijadikan untuk membangun silaturahmi, kebersamaan dan persaudaraan umat beragama
 
Reporter: Donny Marendra
Produser: Febry Rachadi

