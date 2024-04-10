Ribuan warga binaan dan petugas di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Narkotika Kelas IIA, Jakarta Timur menjalani ibadah Salat Idul Fitri di halaman lapas. Meski mereka mendekam di tahanan, mereka tak ingin melewatkan momen hari raya idul fitri usai menjalani ibadah puasa

Bulan Suci Ramadan dijadikan momen memperbaiki diri agar tak mengulangi kesalahannya. Kegiatan warga binaan akan dilanjutkan dengan pembacaan remisi usai pelaksanaan Salat Idul Fitri nanti.

Kontributor: Rio Manik

Produser: Kristo Suryokusumo

(fru)

