Petugas pengamanan jalur mudik di Kalimalang, Jakarta Timur menjalani pemeriksaan kesehatan pada selasa (9/4) malam. Pemeriksaan yang dilakukan tim Biddokkes Polres Metro Jakarta Timur ini untuk memastikan kesehatan aparat yang bertugas.

Dalam pemeriksaan tersebut, tim Biddokkes turut memberikan vitamin dan obat-obatan bagi petugas yang mengalami gejala sakit ringan.

Kontributor: Rio Manik

Produser: Kristo Suryokusumo

