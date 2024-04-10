Petugas pengamanan jalur mudik di Kalimalang, Jakarta Timur menjalani pemeriksaan kesehatan pada selasa (9/4) malam. Pemeriksaan yang dilakukan tim Biddokkes Polres Metro Jakarta Timur ini untuk memastikan kesehatan aparat yang bertugas.
Dalam pemeriksaan tersebut, tim Biddokkes turut memberikan vitamin dan obat-obatan bagi petugas yang mengalami gejala sakit ringan.
Kontributor: Rio Manik
Produser: Kristo Suryokusumo
(fru)
