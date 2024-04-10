Gubernur DKI Jakarta 2017-2022, Anies Rasyid Baswedan dan keluarga melaksanakan ibadah salat Idul Fitri 1 Syawal 1445 H di Masjid Babul Khoirot, Cilandak, Jakarta Selatan pada Rabu (10/4/2024) pagi ini.

Anies keluar dari kediamannya yang tak jauh dari lokasi masjid itu sekira pukul 06.33 WIB bersama ibunda, istri, dan ketiga anaknya.

Setibanya di masjid, Anies bersalaman dan menyapa jemaah yang telah terlebih dahulu tiba di masjid yang tak jauh dari Waduk Lebak Bulus itu.

Reporter: Refi Sandi

Produser: Kristo Suryokusumo

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News