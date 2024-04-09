...

Liverpool Gelar Buka Puasa Bersama, Suara Merdu Azan Bergema di Stadion Anfield

Febry Rachadi, Jurnalis · Selasa 09 April 2024 17:46 WIB
Momen kumandang azan yang merdu di Stadion Anfield viral di media sosial. Seorang muadzin bernama, Mikhaael Mala mengumandangkan azan dari dalam Stadion Anfield
 
Kumandang azan ini disaksikan komunitas Muslim di Liverpool yang hadir di tribun Anfield. Liverpool menggelar buka puasa bersama untuk pertama kalinya di Anfield. Acara ini diselenggarakan oleh badan amal resmi klub menggandeng jaringan masjid di wilayah Liverpool
 
