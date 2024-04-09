...

Kena Kartu Merah Lawan Al Hilal, Cristiano Ronaldo Nyaris Tonjok Wasit

Febry Rachadi, Jurnalis · Selasa 09 April 2024 17:16 WIB
Cristiano Ronaldo mendapat kartu merah usai menyikut Al Bulayhi di tepi lapangan. Keputusan tersebut membuat Ronaldo marah dan berdebat dengan wasit 
 
Bahkan, megabintang asal Portugal itu terlihat sempat mengepalkan tangannya di belakang wasit. Gestur Ronaldo seakan ingin menonjok sang wasit
 
Di laga tersebut, Al-Nassr takluk 1-2 oleh Al Hilal di semifinal Piala Super Arab Saudi
 
Produser: Febry Rachadi

