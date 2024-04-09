Cristiano Ronaldo mendapat kartu merah usai menyikut Al Bulayhi di tepi lapangan. Keputusan tersebut membuat Ronaldo marah dan berdebat dengan wasit

Bahkan, megabintang asal Portugal itu terlihat sempat mengepalkan tangannya di belakang wasit. Gestur Ronaldo seakan ingin menonjok sang wasit

Di laga tersebut, Al-Nassr takluk 1-2 oleh Al Hilal di semifinal Piala Super Arab Saudi

