...

Momen Haru Pemakaman Babe Cabita, Tangis Keluarga Pecah

Nurul Amanah, Jurnalis · Selasa 09 April 2024 17:00 WIB
A A A
Isak tangis keluarga mengiringi proses pemakaman jenazah Babe Cabita di TPBU Wakaf H. Gani, Cirendeu, Tangerang Selatan, Selasa, (9/4/2024). 
 
Tangis Fati Indraloka, istri Babe Cabita tak terbendung saat melihat jenazah suaminya berada di liang lahat
 
Sebelumnya, jenazah dibawa ke Masjid Al Barkah untuk disholatkan sekitar pukul 13.45 WIB tak jauh dari rumah duka. .Tampak hadir beberapa rekan komika dan artis lainnya saat pemakaman
 
Babe Cabita meninggal dunia usia melawan penyakit langka anemia aplastik. Penyakit itu sudah diderita almarhum sejak Juni 2023
 
Reporter: Nurul Amanah
Produser : Febry Rachadi

(rns)

