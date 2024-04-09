...

Babe Cabita Dikabarkan Meninggal Dunia, Punya Riwayat Penyakit Langka Anemia Aplastik

Reza Ramadhan, Jurnalis · Selasa 09 April 2024 09:38 WIB
Komika Babe Cabita dikabarkan meninggal dunia. Kabar ini diketahui dari postingan komika Oki dalam akun Instagramnya.  
 
Dalam postingan akun @okirengga33, Oki mengabarkan Babe Cabita meninggal dunia di RS Mayapada Lebak Bulus, Jakarta Selatan (Jaksel) hari ini (9/4/2024). 
 
Komika dengan nama asli Priya Prayogha Pratama ini diketahui memiliki riwayat mengidap penyakit langka Anemia Aplastik.
 
Babe sempat menjelaskan Anemia Aplastik layaknya sakit Autoimun. Babe juga melakukan diet lantaran dirinya memiliki riwayat diabetes, asam urat, dan kolesterol. 
 
