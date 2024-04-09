Presiden Jokowi bersama Ibu Negara Iriana mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 H untuk seluruh rakyat Indonesia.

Jokowi berharap momen Idul Fitri dapat membuat seluruh umat bisa saling memaafkan dan merajut kembali rasa persaudaraan.

Jokowi juga berpesan pesan kepada masyarakat yang mudik agar lancar dalam perjalanan, sehingga dapat berkumpul dan bersilaturahmi bersama keluarga.

