Puncak Arus Mudik Lebaran di Pelabuhan Belawan, 3.471 Pemudik Tiba di Kota Medan

Yudha Bahar, Jurnalis · Selasa 09 April 2024 18:30 WIB
Sebanyak 3.741 penumpang yang merupakan pemudik asal Batam tiba Kota Medan. Mereka menggunakan moda transportasi laut KM Kelud di Terminal Penumpang Bandar Deli Belawan, Medan, Sumatra Utara
 
Para pemudik ini merupakan perantauan pelajar dan pekerja yang telah memasuki libur Hari Raya Idulfitri 1445 Hijriah
 
Pengguna jasa angkutan laut milik PT Pelni pada puncak arus mudik terakhir jumlah penumpang yang tiba mencapai dua kali lipat dari hari sebelumnya
 
Rencananya arus balik pertama dari terminal penumpang Bandar Deli Medan terjadi pada 18 April mendatang
 
Kontributor : Yudha Bahar
Produser : Febry Rachadi

(rns)

