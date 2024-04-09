Sebanyak 3.741 penumpang yang merupakan pemudik asal Batam tiba Kota Medan. Mereka menggunakan moda transportasi laut KM Kelud di Terminal Penumpang Bandar Deli Belawan, Medan, Sumatra Utara

Para pemudik ini merupakan perantauan pelajar dan pekerja yang telah memasuki libur Hari Raya Idulfitri 1445 Hijriah

Pengguna jasa angkutan laut milik PT Pelni pada puncak arus mudik terakhir jumlah penumpang yang tiba mencapai dua kali lipat dari hari sebelumnya

Rencananya arus balik pertama dari terminal penumpang Bandar Deli Medan terjadi pada 18 April mendatang

Kontributor : Yudha Bahar

Produser : Febry Rachadi

(rns)

