Observatorium Ilmu Falak Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara menyiapkan 2 telekop untuk melakukan pemantauan 1 Syawal 1445 Hijriah, Selasa (4/9).

Berdasarkan data astronomi, ketinggian hilal di Kota Medan 7 derajat dan sudut elongasi 9 derajat. Meski cuaca di Kota Medan berawan, masih ada prediksi hilal terlihat karena ketinggiannya sudah di atas yang ditentukan Pemerintah.

Petugas akan melakukan pemantauan pukul 18.35 wib atau pada saat matahari terbenam di Kota Medan.

Kontributor: Ahmad Ridwan

(rns)

