Presiden Jokowi mengajak anak-anak panti asuhan membeli baju lebaran di Mal Plaza Atrium, Senen, Jakarta, Selasa (9/4).

Anak-anak berjumlah 40 anak tersebut berasal dari Panti Asuhan Muslimin Kramat Raya dan Panti Asuhan Aisyiyah, Menteng, Jakarta Pusat.

Puluhan anak-anak panti asuhan pun nampak mengiringi Presiden Jokowi menuju salah satu toko baju. Puluhan anak-anak yang memakai baju serba merah itu nampak bahagia dibelanjakan baju lebaran oleh Presiden Jokowi.

