Presiden Jokowi mengajak anak-anak panti asuhan membeli baju lebaran di Mal Plaza Atrium, Senen, Jakarta, Selasa (9/4).
Anak-anak berjumlah 40 anak tersebut berasal dari Panti Asuhan Muslimin Kramat Raya dan Panti Asuhan Aisyiyah, Menteng, Jakarta Pusat.
Puluhan anak-anak panti asuhan pun nampak mengiringi Presiden Jokowi menuju salah satu toko baju. Puluhan anak-anak yang memakai baju serba merah itu nampak bahagia dibelanjakan baju lebaran oleh Presiden Jokowi.
Reporter: Raka Dwi Novianto
(rns)
Follow Berita Okezone di Google News
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Follow