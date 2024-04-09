Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri menggelar olah TKP kecelakaan maut yang menewaskan 12 orang di KM 58 Tol Jakarta-Cikampek. Korlantas Polri menggunakan alat 3D scanner untuk mengambil visual dan mengetahui secara lengkap mengenai kecelakaan tersebut.

Olah TKP yang digelar tim Traffic Accident Analysis (TAA) ini akan dicocokkan dengan keterangan para saksi. Kegiatan ini membuat 2 jalur Tol Jakarta-Cikampek ditutup sementara dan dibuka lagi setelah olah TKP selesai.

Kontributor: Rudi Setiawan

Produser: Kristo Suryokusumo

(fru)

