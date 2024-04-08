...

TAUSIYAH RAMADHAN Chodijah.S.Ag: Yang Menghalangi Fadilah Pahala Puasa di Bulan Ramadhan

Vincentius Camar, Jurnalis · Selasa 09 April 2024 04:30 WIB
Menurut Ustazah Chodijah.S.Ag, bulan ramadhan adalah bulan rahmat, bulan ampunan, 
dimana segala perbuatan baik akan Allah lipat gandakan 70 kali lipat. Perbuatan Sunnah 
Allah beri Pahala Wajib, dan amalan wajib juga Allah lipat gandakan 70 kali kebaikan.
 
Bahkan ada malam yang ketika kita berbuat baik yaitu lailatul qadar khoirum min alfi sahri, 
akan mendapatkan kemuliaan lebih baik dari 1000 bulan, tapi ada beberapa kriteria orang 
yang tidak mendapatkan keuataman pahala pada bulan ramadhan yaitu, orang yang 
durhaka kepada kedua orang tuanya, orang yang memutus silaturahmi, orang yang tidak 
mau memafkan saudaranya. 
 
Vincentius Camar

(rns)

