Menurut Ustazah Chodijah.S.Ag, bulan ramadhan adalah bulan rahmat, bulan ampunan,

dimana segala perbuatan baik akan Allah lipat gandakan 70 kali lipat. Perbuatan Sunnah

Allah beri Pahala Wajib, dan amalan wajib juga Allah lipat gandakan 70 kali kebaikan.

Bahkan ada malam yang ketika kita berbuat baik yaitu lailatul qadar khoirum min alfi sahri,

akan mendapatkan kemuliaan lebih baik dari 1000 bulan, tapi ada beberapa kriteria orang

yang tidak mendapatkan keuataman pahala pada bulan ramadhan yaitu, orang yang

durhaka kepada kedua orang tuanya, orang yang memutus silaturahmi, orang yang tidak

mau memafkan saudaranya.

