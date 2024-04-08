...

Polisi Masih Tunggu Ante Mortem Korban Kecelakaan Maut Tol Japek KM 58

Rudi Setiawan, Jurnalis · Senin 08 April 2024 20:00 WIB
Tim Forensik Polda Jabar masih melakukan identifikasi 12 korban tewas kecelakaan maut Tol Japek KM 58. 2 Orang berhasil diidentifikasi, sementara 10 lainnya belum teridentifikasi.
 
Sementara, ruang jenazah RSUD Karawang terus didatangi pihak yang diduga keluarga korban tabrakan. Pos Ante Mortem juga telah disiapkan di ruang jenazah RSUD Karawang untuk membatu identifikasi korban.
 
Polisi kesulitan mengidentifikasi korban karena rata-rata mengalami luka bakar 100 persen. Polisi juga masih menyelidiki status mobil tersebut apakah mobil yang membawa rombongan keluarga atau travel penumpang.
 
Sementara, bagi masyarakat yang merasa kehilangan anggota keluarganya dapat menghubungi polisi atau datang ke RSUD Karawang.
 
Kontributor: Rudi Setiawan

(rns)

