Kapolri bersama Panglima TNI dan Menhub mengunjungi RSUD Karawang untuk melihat penanganan identifikasi korban tewas kecelakaan maut di Tol Japek KM 58, Senin (8/4). Kapolri mengungkap saat ini sudah ada 4 keluarga yang menjalani proses ante mortem di RSUD Karawang.

Masyarakat yang merasa kehilangan anggota keluarganya diimbau datang ke RSUD Karawang untuk dilakukan proses identifikasi. Sementara, polisi akan menggandeng Kemenhub dan KNKT untuk mengungkap kecelakaan maut ini.

Kontributor: Rudi Setiawan

(rns)

