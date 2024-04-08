...

Jasa Raharja Pastikan Beri Santunan Korban Kecelakaan Maut Tol Japek KM 58

Ravie Wardani, Jurnalis · Senin 08 April 2024 13:45 WIB
Jasa Raharja memastikan korban kecelakaan maut di Tol Japek km 58 akan mendapat jaminan asuransi. Hal ini disampaikan Direktur Utama Jasa Raharja, Rivan A. Purwantono di karawang Senin (8/4/2024).
 
Adapun total biaya asuransi untuk korban meninggal sebesar Rp50 juta. Sementara luka-luka senilai Rp2 juta. Jasa Raharja kini masih menunggu proses identifikasi korban oleh pihak kepolisian.
 
Reporter: Ravie Wardani
Produser: Reza Ramadhan

