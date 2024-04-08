...

Korlantas Polri Pastikan 12 Orang Tewas dalam Kecelakaan Adu Banteng di Tol Japek

Irfan Maruf, Jurnalis · Senin 08 April 2024 10:47 WIB
Korlantas Polri memastikan 12 orang tewas dalam kecelakaan di jalur contra flow KM 58 Tol Jakarta-Cikampek. Hal ini disampaikan Kakorlantas Polri, Irjen Aan Suhanan di Karawang, Senin (8/4/2024). Selain itu ada satu orang mengalami luka berat dan satu orang mengalami luka ringan. 
 
Menurut informasi, satu minibus yang melaju di jalur contra flow dari arah Jakarta. Namun, diduga kendaraan oleng dan menabrak bus yang ada yang berlawanan arah. 
 
Tabrakan membuat kebakaran dan asap hitam membubung tinggi. Seluruh korban telah dilarikan ke RSUD Karawang, Jawa Barat.
 
Reporter: Irfan Ma'ruf
Produser: Reza Ramadhan

(fru)

