Korlantas Polri memastikan 12 orang tewas dalam kecelakaan di jalur contra flow KM 58 Tol Jakarta-Cikampek. Hal ini disampaikan Kakorlantas Polri, Irjen Aan Suhanan di Karawang, Senin (8/4/2024). Selain itu ada satu orang mengalami luka berat dan satu orang mengalami luka ringan.

Menurut informasi, satu minibus yang melaju di jalur contra flow dari arah Jakarta. Namun, diduga kendaraan oleng dan menabrak bus yang ada yang berlawanan arah.

Tabrakan membuat kebakaran dan asap hitam membubung tinggi. Seluruh korban telah dilarikan ke RSUD Karawang, Jawa Barat.

Reporter: Irfan Ma'ruf

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News