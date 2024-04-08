...

OKEZONE UDPDATES: Ratusan Sopir Truk Ngamuk hingga Valencia Tundukkan Granada 1-0

Camar Haenda, Jurnalis · Senin 08 April 2024 08:00 WIB
Okezone Updates dibuka dengan informasi ratusan sopir truk sembako dan makanan mengamuk di Pelabuhan Bakauheni karena belum juga naik ke kapal padahal sudah 13 jam mengantre. Berikutnya, pasukan Money Heist turun ke jalanan untuk membagikan makanan sahur di Bandung, Jawa Barat.
 
Okezone Updates ditutup dengan berita olahraga, di mana Valencia menundukkan Granada pada laga lanjutan Liga Spanyol musim ini. Gol semata wayang Valencia dicetak oleh Andre Almeida.
 
Host: Camar Haenda

