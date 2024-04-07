...

TAUSIYAH Ramadhan Hj. Sariyovi Ahmad S.Pd: Lezatnya Iman

Vincentius Camar, Jurnalis · Minggu 07 April 2024 17:49 WIB
Ustazah. Hj Sariyovi Ahmad S.Pd menjelaskan bahwa ramadhan yang penuh dengan kemuliaan itu sangat nikmat bersandar kepada Allah SWT, karena dengan menikmati lezatnya iman saat kita paham, sangat begitu dahsyat ujian dari Allah SWT dan hal itu merupakan tanda dari Allah SWT yang sedang membesarkan kita sebagai hamba yang dicintaiNya atau hamba yang dipilih imanNya untuk selalu bersanding dengan ilmu. 
 
Menurut Ustazah Sariyovi Ahmad, kita semua butuh vitamin ilmu agar bisa merasakan lezatnya karunia  iman dan ilmu tersebut, hal ini akan menjadikan kita sebagai umat yang terbaik dan termulia di sisi Allah SWT.
 
Produser: Vincentius Camar

Saling Lempar Utang Kereta Cepat Whoosh, Siapa yang Mau Bayar?

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo The Daily Buzz

