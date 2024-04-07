Ustazah. Hj Sariyovi Ahmad S.Pd menjelaskan bahwa ramadhan yang penuh dengan kemuliaan itu sangat nikmat bersandar kepada Allah SWT, karena dengan menikmati lezatnya iman saat kita paham, sangat begitu dahsyat ujian dari Allah SWT dan hal itu merupakan tanda dari Allah SWT yang sedang membesarkan kita sebagai hamba yang dicintaiNya atau hamba yang dipilih imanNya untuk selalu bersanding dengan ilmu.

Menurut Ustazah Sariyovi Ahmad, kita semua butuh vitamin ilmu agar bisa merasakan lezatnya karunia iman dan ilmu tersebut, hal ini akan menjadikan kita sebagai umat yang terbaik dan termulia di sisi Allah SWT.

