H-3 Lebaran, Arus Lalu Lintas Tol Jakarta-Cikampek Landai

Iqbal Dwi Purnama, Jurnalis · Minggu 07 April 2024 19:28 WIB
Beginilah kondisi lalu lintas di ruas Tol Jakarta-Cikampek landai pada H-3 Lebaran, Minggu (7/4). Jasa Marga mencatat volume lalin yang melintas di GT Cikampek Utama sebanyak 41.648 kendaraan.
 
Angka itu mengalami penurunan jika dibandingkan dengan hari sebelumnya, Sabtu (6/4) sebanyak 44.271 kendaraan. Diketahui, puncak volume lalin di Gerbang Tol Cikampek Utama memang sempat terjadi pada Sabtu (6/4).
 
Periode itu menjadi volume lalin tertinggi pada periode arus mudik hingga saat ini sebanyak 122.000 kendaraan.
 
Reporter: Iqbal Dwi Purnama
Produser: Akira AW

