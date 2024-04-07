Beginilah kondisi lalu lintas di ruas Tol Jakarta-Cikampek landai pada H-3 Lebaran, Minggu (7/4). Jasa Marga mencatat volume lalin yang melintas di GT Cikampek Utama sebanyak 41.648 kendaraan.

Angka itu mengalami penurunan jika dibandingkan dengan hari sebelumnya, Sabtu (6/4) sebanyak 44.271 kendaraan. Diketahui, puncak volume lalin di Gerbang Tol Cikampek Utama memang sempat terjadi pada Sabtu (6/4).

Periode itu menjadi volume lalin tertinggi pada periode arus mudik hingga saat ini sebanyak 122.000 kendaraan.

Reporter: Iqbal Dwi Purnama

Produser: Akira AW

(fru)

