Kemacetan parah terjadi di Tol Merak, Cilegon, Banten, Minggu (7/4). Petugas Tol Merak, Jumadi menyebutkan kemacetan sudah sampai di KM 93.

Hal ini disebabkan karena masih adanya kepadatan di Pelabuhan Merak, Banten. Jumadi menyarankan agar pengguna jalan bisa mencari jalur alternatif. Seperti keluar di Gerbang Tol Serang Barat atau Cilegon Timur.

Reporter: Riyan Rizki Roshali

Produser: Akira AW

(fru)

