Bus Terjebak Macet, Sejumlah Pemudik di Terminal Bekasi Terlambat Berangkat

Jonathan Simanjuntak, Jurnalis · Minggu 07 April 2024 16:40 WIB
Lonjakan penumpang terjadi di Terminal Induk Kota Bekasi, Minggu (7/4/2024). Sebanyak 4.000 penumpang tercatat berangkat dari terminal ini. Para penumpang terlihat antre di depan kios-kios penjualan tiket armada bus. Kepadatan ini terlihat khususnya di area parkir armada bus tujuan Sumatra.
 
Beberapa penumpang sudah menunggu sekitar satu hingga dua jam dari jadwal keberangkatan seharusnya. Kepala Terminal mengakui adanya keterlambatan keberangkatan bus. Hal tersebut disebabkan armada bus yang terjebak macet khususnya di Pelabuhan Merak.
 
Reporter: Jonathan Simanjuntak
Produser: Reza Ramadhan

