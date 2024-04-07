...

Sosok Petugas Tambat Kapal di Pelabuhan Merak yang Bantu Pelayanan Arus Mudik

Tangguh Yudha, Jurnalis · Minggu 07 April 2024 10:30 WIB
Dalam pelaksanaan arus mudik 2024 terdapat sosok pekerja yang membantu pelayanan untuk memastikan kelancaran perjalanan. Salah satunya adalah petugas tambat yang mengatur posisi tambatan kapal di dermaga.
 
Petugas tambat bekerja dengan menarik berdiameter 10 cm ketika kapal bersandar. Butuh tenaga besar dan kecepatan agar tali kapal bisa terpasang untuk bersandar kapal. Mereka bekerja ekstra di tengah ibadah puasa dan juga harus mengorbankan waktu dengan keluarga karena bekerja lebih panjang mendekat Lebaran.
 
Mereka juga harus berhati-hati karena tingginya risiko kematian apabila tali putus dan tersambar.
 
Reporter: Tangguh Yudha
Produser: Reza Ramadhan

