Polres Garut melaksanakan sistem one way dari arah Bandung menuju Tasikmalaya. Ini dilakukan akibat kepadatan lalu lintas di Simpang Tiga Malangbong, Minggu (7/4/2024) pagi. Kepadatan di Simpang Tiga Malangbong sudah mengular sekitar 10 kilometer.

Namun, pemberlakuan sistem one way tidak berlangsung lama. Mengingat arus lalu lintas dari arah Bandung sudah mulai lancar.

Reporter: Muhamad Fadli Ramadan

Produser: Reza Ramadhan

