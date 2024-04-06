Kondisi lalu lintas di Jalan Tol Lingkar Luar (JORR) terpantau ramai lancar pada H-4 Lebaran 2024. Berdasarkan pantauan, arus lalu lintas di Tol JORR di kawasan Pasar Rebo dari Ragunan menuju Cikampek ramai di kedua arahnya. Berbeda di Jalan Tol Jorr, kepadatan dan antrean kendaraan justru terlihat di jalan arteri TB Simatupang.

Reporter: Ari Sandita

Produser: Kristo Suryokusumo

(mhd)

