Polres Tasikmalaya Kota memberlakukan sistem one way atau satu arah dari Bandung menuju Tasikmalaya. Sistem ini dilakukan karena terjadi melonjaknya arus kendaraan pemudik yang melintas dari arah Garut.

Diketahui, pemberlakuan sistem one way di arus mudik ini merupakan yang pertama kalinya bagi Polres Tasikmalaya Kota Hal ini karena biasanya sistem one way baru dilakukan Polres Tasikmalaya Kota saat arus balik Lebaran. Sistem one way dilakukan sekitar pukul 14.00 WIB, dan berlangsung sekitar 45 menit setelah lalu lintas dari jalur Lingkar Gentong mulai terurai.

Reporter: Muhamad Fadli Ramadan

Produser: Kristo Suryokusumo

