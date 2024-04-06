...

Hujan di Kawasan Puncak Bendung Katulampa Siaga 3, Salah Satu Pintu Air Jebol

Andi Firmansyah, Jurnalis · Jum'at 05 April 2024 23:19 WIB
Hujan di Kawasan Puncak membuat debit air Sungai Ciliwung di Bendung Katulampa Bogor meningkat, Jumat(5/4)malam. Debit aliran air Sungai Ciliwung mengalir ke wilayah hilir sebanyak 246 ribu liter perdetik.
 
Tingginya debit air bahkan membuat salah satu pintu air jebol, Warga yang tinggal di bantaran Kali Ciliwung  diminta waspada banjir. Namun ketinggian status siaga 3 mulai berangsur turun seiring meredanya hujan di Kawasan Puncak.
 
Kontributor: Andi Firmansyah

(mhd)

