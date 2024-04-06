Hujan di Kawasan Puncak membuat debit air Sungai Ciliwung di Bendung Katulampa Bogor meningkat, Jumat(5/4)malam. Debit aliran air Sungai Ciliwung mengalir ke wilayah hilir sebanyak 246 ribu liter perdetik.

Tingginya debit air bahkan membuat salah satu pintu air jebol, Warga yang tinggal di bantaran Kali Ciliwung diminta waspada banjir. Namun ketinggian status siaga 3 mulai berangsur turun seiring meredanya hujan di Kawasan Puncak.

Kontributor: Andi Firmansyah

(mhd)

