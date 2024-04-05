Ribuan pemudik motor mulai memadati ruas jalan arteri Kalimalang dan M Hasiubuan, Bekasi Selatan, Jumat(5/4). Mayoritas pemudik motor akan pulang ke kampung halaman mereka di Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Uniknya, sejumlah pemudik menuliskan kata-kata lucu pada barang bawaan mereka. Tulisan-tulisan lucu umumnya dibuat sebagai curahan hati para pemudik saat akan pulang kampung.

Animo masyarakat mudik menggunakan motor tidak pernah berkurang meski pemerintah keluarkan imbauan untuk ikut mudik gratis.

Kontributor: Rahmat Hidayat

(mhd)

Follow Berita Okezone di Google News