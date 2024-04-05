...

Unik, Pemudik Motor Tuliskan Kata-Kata Lucu pada Barang Bawaannya

Rahmat Hidayat, Jurnalis · Jum'at 05 April 2024 21:22 WIB
Ribuan pemudik motor mulai memadati ruas jalan arteri Kalimalang dan M Hasiubuan, Bekasi Selatan, Jumat(5/4). Mayoritas pemudik motor akan pulang ke kampung halaman mereka di Jawa Tengah dan Jawa Timur.
 
Uniknya, sejumlah pemudik menuliskan kata-kata lucu pada barang bawaan mereka. Tulisan-tulisan lucu umumnya dibuat sebagai curahan hati para pemudik saat akan pulang kampung.
 
Animo masyarakat mudik menggunakan motor tidak pernah berkurang meski pemerintah keluarkan imbauan untuk ikut mudik gratis.
 
Kontributor: Rahmat Hidayat

(mhd)

Dari Farm to Table, Wonderful Indonesia Gourmet Hadirkan Pengalaman Wisata Kuliner Autentik

Roy Suryo Blak-blakan: Banyak yang Ingin Penjarakan Saya, Tapi Saya Tidak Takut The Daily Buzz

Roy Suryo Sebut Ijazah Miliknya Asli: Orang Sudah Sampai S3, Ya Asli Dong The Daily Buzz

Bikin Geger! Roy Suryo Sebut Sumber Informasinya dari BIN The Daily Buzz

Roy Suryo Soroti Ijazah Gibran di Sydney Hanya Setara SMK The Daily Buzz

Pengamat Ekonomi Nilai Kemenkeu Tak Bisa Sendirian, Butuh Dukungan Kementerian Lain dan Pengusaha The Daily Buzz

Ketua Riset Perbanas Sebut Bank Tak Serta-Merta Turunkan Bunga Meski Disuntik Dana Jumbo The Daily Buzz

Suntikan Dana Jumbo Rp200 T ke Himbara Harus Ada Arahan Jelas The Daily Buzz

