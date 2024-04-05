...

Airlangga Akui 4 Menteri Dapat Arahan Jokowi sebelum Hadiri Sidang di MK

Felldy Utama, Jurnalis · Jum'at 05 April 2024 15:00 WIB
Presiden Joko Widodo (Jokowi) disebut telah memberikan arahan kepada empat menteri-nya yang saat ini tengah menghadiri sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK).
 
Hal ini disampaikan menteri koordinator bidang perekonomian, Airlangga Hartarto saat menjawab pertanyaan dari hakim anggota MK, Arief Hidayat dalam sidang yang digelar di Gedung MK, Jakarta Pusat, Jumat (5/4/2024).
 
Mulanya, hakim Arief bertanya ihwal kehadiran empat menteri pada sidang PHPU Pilpres ini, apakah sudah atas sepengetahuan Presiden Jokowi. Dia meminta agar dijawab secara terbuka di sidang hari ini.
 
Arief pun menanyakan satu persatu kepada masing-masing menteri. Apakah kehadirannya ini sepengetahuan Presiden.
 
Menko PMK Muhadjir Effendy, Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Sosial Tri Rismaharini pun menyampaikan hal yang sama dengan Airlangga.
 
Hakim Arief pun kembali mencecar perihal apakah substansi yang disampaikan para Menteri di persidangan sudah sepengetahuan Presiden.
 
