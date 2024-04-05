Beginilah suasana rumah dinas Menko PMK, Muhadjir pada Jumat (5/4/2024). Muhadjir sendiri akan menjadi salah satu saksi menteri yang akan hadir di MK.

Muhadjir keluar dari kediaman mobil Kijang Innova warna hitam dengan nomor plat biasa tidak menggunakan kendaraan dinas RI 16.

Muhadjir dipanggil untuk memberikan keterangan terkait polemik bansos pada Pemilu 2024.

Reporter: Carlos Roy Fajarta

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

