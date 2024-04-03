Polda Metro Jaya menangkap pelaku pembunuhan anggota TNI yang bertugas di Pomdam Siliwangi bernama Praka S yang jasadnya ditemukan di Kawasan Bantargebang, Bekasi, Jawa Barat. Pembunuhan terjadi karena ada kesalahpahaman antara pelaku dan teman korban.

Pelaku sempat meneriaki korban dengan kata begal sebelum membacok Praka S sebanyak 4 kali. Pelaku telah ditahan di Rutan Polda Metro Jaya dan diancam pasal berlapis dengan ancaman hukuman 1 tahun penjara.

Kontributor: Denhelmi Sajangbati

(mhd)

