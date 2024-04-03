...

Polisi Tutup Puluhan Jalur U-Turn Sepanjang Indramayu hingga Brebes Jelang Arus Mudik

Toiskandar, Jurnalis · Rabu 03 April 2024 20:50 WIB
Polresta Cirebon menutup puluhan jalur putaran arah di sepanjang pantura perbatasan Indramayu hingga Brebes, Jawa Tengah, Rabu(3/4).
 Penutupan u-turn dilakukan untuk memastikan kelancaran pemudik dan meminimalisir terjadinya kecelakaan. Penutupan berlangsung hingga selesainya arus balik, petugas juga telah menggelar pergeseran pasukan dalam Ops Ketupat Lodaya di sejumlah pos pengamanan maupun pos pelayanan yang berada di jalur pantura maupun tol.
 
Kontributor: Toiskandar

(mhd)

