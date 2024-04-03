Polresta Cirebon menutup puluhan jalur putaran arah di sepanjang pantura perbatasan Indramayu hingga Brebes, Jawa Tengah, Rabu(3/4).

Penutupan u-turn dilakukan untuk memastikan kelancaran pemudik dan meminimalisir terjadinya kecelakaan. Penutupan berlangsung hingga selesainya arus balik, petugas juga telah menggelar pergeseran pasukan dalam Ops Ketupat Lodaya di sejumlah pos pengamanan maupun pos pelayanan yang berada di jalur pantura maupun tol.

Kontributor: Toiskandar

(mhd)

Follow Berita Okezone di Google News